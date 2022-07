Tour de France: Jungels volta com a vitória na etapa 9, já que Pogačar desgasta seus rivais

Com 26,5 km restantes na etapa, Jungels iniciou o estrategicamente crítico Pas de Morgins, que culminou 9,8 km antes da linha de chegada

Matt Rendell

Especial para o Jornal de Brasília

Châtel Les Ports du Soleil, 10 de julho: Ao final de um cativante ataque solo de 64 km, Bob Jungels (AG2R-Citroën) venceu a etapa 9 do Tour de France, a primeira etapa alpina, 192,9 km de Aigle a Châtel Les Portes du Soleil, com duas escaladas de Categoria Um, o Col de la Croix e o Pas de Morgins.

Eles foram decisivos hoje. No Col de la Croix, cujo desnível foi em média de 7,6% para 8,1 km, Bob Jungels ousou se afastar de uma fuga de 21 homens de qualidade espetacular. O escalador alemão Simon Geschke (Cofidis) atravessou-o a cavalo e o venceu até os 10 pontos de montanha oferecidos no topo, mas o esforço deixou Geschke incapaz de ficar com Jungels quando ele começou uma descida vertiginosa e de alta velocidade para o vale.

Com 26,5 km restantes na etapa, Jungels iniciou o estrategicamente crítico Pas de Morgins, que culminou 9,8 km antes da linha de chegada após 15,4 km a uma inclinação média de 6,1 por cento.

Com 10 km restantes da subida, o exuberante francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), que ontem parecia pronto para abandonar a corrida, acelerou para longe dos restos do desfiladeiro e fez ganhos notáveis no líder solo. No momento da mudança de Pinot, Jungels liderou por 1’45”. Nos quatro quilômetros seguintes, no trecho mais íngreme da subida, Pinot ganhou 15″ por quilômetro.

A vantagem de Jungels desceu para 21″ quando a estrada começou a aplanar nos três quilômetros finais do Pas, altura em que a vantagem se deslocou para Jungels, que defendeu sua liderança na descida de 5 km, e depois, quando Pinot começou a se cansar, aumentou-a na subida final de 4 km.

No final, Pinot foi pego e passado por dois perseguidores, e não conseguiu mais do que terminar em quarto lugar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto isso, Simon Geschke resistiu tenazmente ao pelotão no Pas de Morgins para cruzá-lo em quinto lugar e tomar dois pontos de montanha. Eles lhe garantiram a camisa da montanha. É difícil dizer por quanto tempo ele vai usá-la. O líder da equipe Geschke e companheiro de quarto, o francês Guillaume Martin, não iniciou a etapa devido a um teste positivo para Covid-19, e no dia de descanso de amanhã haverá baterias de testes de Covid para todos os corredores.

Antes da etapa, outro profissional experiente, Romain Bardet (Team DSM), chamou isto de a primeira semana mais difícil das nove Tours de France que ele começou. Continuando o tema, foram necessários 40 quilômetros de corridas agitadas para formar um breakaway de 21 homens.

Entre eles, a camisa verde, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), e Brandon McNulty (Emirados Árabes Unidos-Team), um domestique ao serviço da camisa amarela Tadej Pogačar. Ambos tiveram um bom dia: van Aert ganhou o sprint intermediário e aumentou sua contagem de pontos para 284 pontos, 135 a mais do que seu rival mais próximo, Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl).

Na escalada final, McNulty pôde esperar pelo líder de sua equipe, Pogačar, e dar uma volta na frente. Toda a formação da UAE-Team Emirates, que pareceu vulnerável em momentos durante a última semana, correu formidavelmente hoje, estabelecendo um ritmo que parecia confortável para Pogačar e decididamente desconfortável para aqueles que desejavam desafiá-lo. Na rampa final rumo ao final, Pogačar duelou com Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) e perto de 9″ de Pinot. Pogačar e Vingegaard terminaram juntos, e cada um acrescentou 3″ a sua vantagem sobre os outros concorrentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em junho de 2021, o vencedor da etapa de hoje, Bob Jungels, foi informado que em ambas as pernas ele tinha endofibrose arterial, uma condição rara que inibe o fluxo sanguíneo. Não tinha sido diagnosticada há dois anos e meio, durante os quais ele não tinha vencido uma corrida, e tinha tido um custo mental de drenagem. Sofreu privação do sono, danos às suas relações e falta de alegria em geral. Ele foi operado uma semana após o diagnóstico para desobstruir artérias na parte superior de ambas as pernas, e a vitória de hoje representou um retorno ao mais alto nível do esporte.

Na véspera do dia de descanso da segunda-feira, Pogačar lidera Vingegaard por 39″, com Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) em terceiro lugar a 1’17”.