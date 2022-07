Gino Bartali: ciclista ou mensageiro?

Gino faleceu aos 80 anos e deixou seu nome na história com três vitórias gerais no Giro d’Itália e duas vezes no Tour de France

Ciclista italiano que já vestiu a camisa amarela em uma etapa do Tour chegando em Lausanne há décadas. Uma notável diferença a ser notada é a tecnologia, os equipamentos e as velocidades empregadas quase 70 anos depois.

Praticar e competir no ciclismo ao mesmo tempo que salvava a vida de centenas de judeus no Holocausto, este seria um excelente título para discorrer sobre a história deste homem.

“Quero ser lembrado por minhas conquistas esportivas. Heróis de verdade são outros, aqueles que sofreram na alma, no coração, no espírito, na mente, que sofreram por seus entes queridos. Esses são verdadeiros heróis. Eu sou só um ciclistas.”

Gino faleceu aos 80 anos em virtude de um ataque cardíaco e deixou seu nome na história com três vitórias gerais no Giro d’Itália e duas vezes no Tour de France. Sua história sobre uma bicicleta não pode ser escrita somente sobre os pódios mas principalmente pelas centenas de vidas que salvou durante a Segunda Guerra. Aconteceu um hiato nas competições (Giro e Tour – cinco e sete anos respectivamente) e isso diminuiu seu número de vitórias e conquistas no ciclismo profissional, mas este tempo o levou à coroação de uma causa maior: se engajou em uma façanha para salvar centenas de vidas de judeus dos nazistas.

“Fiz a única coisa que sabia fazer: pedalei.”

Suas histórias no ciclismo são sempre escritas com nomes importantes do ciclismo tendo Fausto Coppi como o mais figurado entre as disputas em bicicleta, mas sua devoção cristã o fez mudar algumas rotas dos seus treinamentos e usar a bicicleta em outras conquistas importantes quando os nazistas resolveram avançar terreno para o norte da Itália. Os tubos do guidão e do selim da sua bicicleta não serviam mais somente de suporte para o ato de pedalar mas principalmente para o transporte de documentos confeccionados para livrar inúmeras pessoas e famílias inteiras. Passar pelos pontos de checagem e controle não eram um problema para um ciclista em treinamento e foi assim que muitos se interessaram em adquirir e comprar seu livro: O Leão da Toscana (Editora: Zahar, 2012)