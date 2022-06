109º Tour de France ocorre entre 1º e 24 de julho

Neste ano, a temporada será realizada entre os dias 1 e 24 de julho, com nomes como o atual campeão Tadej Pogacar, o recordista de vitórias em etapas Mark Cavendish e o atual campeão mundial Julian Alaphilippe

Chegamos à edição número 109 do Tour de France, e a grande largada será em Copenhague, capital da Dinamarca. Neste ano, a temporada será realizada entre os dias 1 e 24 de julho, com nomes como o atual campeão Tadej Pogacar, o recordista de vitórias em etapas Mark Cavendish e o atual campeão mundial Julian Alaphilippe.

Local da prova. Arte: Divulgação

Para manter a disputa pela camisa amarela bem acirrada, foram escolhidas montanhas emblemáticas para as etapas de 2022. O percurso tem início em Planche des Belles Filles, e passa pelo Col du Granon, pelo Alpe d’huez, Hautacam entre outras.

Os famosos velocistas com certeza farão um início eletrizante para os espectadores. Este show terá início já no contra-relógio na capital mundial do ciclismo e as etapas seguintes serão brilhantes para observar ciclistas como Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilipe, Peter Sagan e Mark Cavendish que virá extremamente forte em busca de mais vitórias e quem sabe se colocar como quase imbatível nas vitórias em sprint.

Após as etapas iniciais em alta velocidade, o TDF entra em solo francês com uma parte em paralelepípedos e segue para La Planche des Belles Filles onde um pequeno grupo de ciclistas comecarão a batalha pela camisa amarela. A caminho dos Pirineus os ciclistas terão duas etapas rápidas e em sprint final em Saint-Étienne e Carcassone (cidade natal do projetista de bicicltas da Swift Carbon: Pierre De Tarde – que correu este ano o Campeonato Francês de Ciclismo após 18 anos que não competia como profissional). Passadas estas rápidas etapas os quilômetros começam a ganhar muito desnível até a grande disputa em Paris e, de lá, partirão as mulheres para uma grande e merecida estreia “de fato” nas disputas em bicicleta.

Então, vamos acompanhar os próximos 21 dias do melhor ciclismo do mundo nestes 3.349 quilômetros que percorrerão quatro países em seis estágios planos, sete mistos, seis de montanhas e dois contra relógios, além, é claro, dos dois dias de descanso e ver quem levará o prêmio de 500 mil euros, de um total de 2,3 milhões de euros que serão distribuídos ao longo das etapas.

Copenhague, capital da Dinamarca. Foto: Divulgação

Uma notícia maravilhosa e histórica é que este ano terá início o Tour de France Femmes com Zwift logo após a chegada do TDF na Champys Ellysse em Paris.